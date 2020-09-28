اتفاقية لـ«فيرجن هايبرلوب» مع مطار بنغالور الهندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة فيرجن هايبرلوب، مذكرة تفاهم مع شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة (BIAL)، الشركة المشغِّلة لمطار كيمبي جودا الدولي ببنغالور الحاصل على جوائز، وذلك في ضوء الزخم الأخير الذي أحدثته هذه التقنية المميزة في منطقة الخليج.

وقد تم تبادل مذكرة التفاهم بصورة افتراضية بين سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب، وتي إم فيجاي بهاسكار السكرتير العام بالخدمة الإدارية الهندية في حكومة ولاية كارناتاكا ورئيس مجلس إدارة شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة بحضور كابيل موهان السكرتير الرئيسي بالخدمة الإدارية الهندية، ضمن إدارة تطوير البنية التحتية بحكومة ولاية كارناتاكا.

منافذ عبور الركاب

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وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تُعد المطارات قنوات مهمة لنقل البضائع، فهي أكثر من مجرد منافذ لعبور الركاب، لاسيما في عمليات التسليم التي يكون الوقت عنصراً مهماً فيها، فالمطار المتصل بتقنية الهايبرلوب سيحسِّن بشكل كبير من عملية تسليم البضائع وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء سلسلة إمداد فائقة الكفاءة. ونحن يشرفنا أن ندخل في شراكة مع شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة لاستكشاف كيف يمكن لتقنية الهايبرلوب أن تكون جزءًا من الحل لمعالجة الازدحام فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي في المنطقة».

دراسة الجدوى

ومن المتوقع أن تكتمل دراسة الجدوى المبدئية، التي تركز على الجدوى الفنية والاقتصادية وجدوى الطرق، على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر. ويمكن أن تنقل تقنية الهايبرلوب آلاف الركاب في الساعة من مطار بنغالور الدولي إلى وسط المدينة مع وجود سرعات تصل إلى 1080 كم/ساعة، في أقل من 10 دقائق بالمقارنة مع وقت يصل إلى أكثر من 45 دقيقة في الطرق العادية، وذلك وفقاً للتحليل الأولي.

وتعمل شركة فيرجن هايبرلوب على مواصلة أنشطتها في منطقة الخليج، حيث تقود السعودية العالم من خلال إجراء دراسة وطنية هي الأولى من نوعها حول تقنية الهايبرلوب لتقييم كيف يمكن لتقنية الهايبرلوب التي تنقل كلاً من الركاب والبضائع أن تحقق فوائد اقتصادية وتخلق فرص عمل وتطور مهارات عالية التقنية.