شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "التطويرية الغذائية" توافق على زيادة رأس المال 30% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والارباح المبقاة، وذلك بمنح ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم قائمة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن رأس المال سيرتفع من 25 مليون ريال إلى 32.5 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 30%.

وبحسب البيان، سترتفع الأسهم من 2.5 مليون سهم إلى 3.250 مليون سهم بعد الزيادة، علماً بأن الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة هي الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

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وأشارت الشركة إلى أن الهدف من زيادة راس المال هو تعزيز موارد الشركة مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم الاعلان عنها لاحقاَ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 44% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تضمنت إغلاق الفروع و اقتصار الخدمة على طلبات التوصيل وتخفيض ساعات العمل بالفروع، على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية.