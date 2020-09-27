شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تؤكد تصنيفها لأرامكو مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف شركة أرامكو السعودية عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت فيتش في بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa+.

كذلك أكدت فيتش أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية، حيث أن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارا / برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية، لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب أسعار النفط.

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وذكرت الوكالة أن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تضمنت سعر خام برنت 2020 عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل.

وكانت فيتش قد قامت بثبيت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين الحكومي المنخفضة، موضحا أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية.