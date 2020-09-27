شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الصمعاني توافق على الانتقال إلى السوق الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية على انتقال الشركة من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي "تاسي"، والبدء في الإجراءات النظامية للانتقال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الانتقال إلى السوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.