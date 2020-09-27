شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد يكلف باستكمال مشروعات المرافق المتأخرة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم اصدار توجيهات لكافة الشركات التابعة العاملة فى مجال المقاولات، ولا سيما مشروعات المرافق من مياه وصرف صحى بسرعة إنجاز كافة لمشروعات المتأخرة فى مختلف المحافظات، من خلال قيام الشركة القابضة بدعمها لضخ استثمارات جديدة فيها، علاوة على مساعدة الشركات الشقيقة لها وذلك للحيلولة دون سحب أى مشروعات مستقبلية من شركاتنا.

ومؤخرا دمجت الشركة القابضة للتشييد والتعمير بعد موافقة الجمعيات العامة غير العادية للشركات 6 شركات فى شركتين فقط، بهدف تقوية الكيانات الجديدة وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات الخاصة فى الأعمال داخل وخارج مصر.

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أضاف المهندس هشام أبو العطا لـ"الخليج 365" أن التعليمات تقتضى بإنجاز كافة مشروعات المرافق خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بحيث يتم تقديم الخدمة للمواطنين وبحيث لا يتم سحب بعض المشروعات المتعثرة من شركاتهم، كما حدث من قبل فى بعض الشركات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاون كافة الشركات التابعة فى العمل سويا لإنجاز تلك المشروعات.

وأوضح هشام أبو العطا أن تعليمات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقتضى متابعة كافة المشروعات بصورة يومية بحيث يتم إنجازها وفق الجداول الزمنية المقررة لها بما لا يؤثر بالسب على سمعة شركاتنا التى تمتلك خبرات كبيرة فى العمل داخل وخارج مصر.