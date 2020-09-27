شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 27 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المُقبل، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الكابلات، الفخارية، تهامة، أملاك، المراكز العربية، بالإضافة إلى أحقية أرباح كل من شركة أسلاك، أسمنت ينبع، المملكة، أسمنت نجران.

وتبدأ شركة اتحاد مصانع الأسلاك، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 35.1 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، يوم الأحد، مُقترح انتخاب عضوين في مجلس الإدارة من بين المرشحين لشغل المقاعد الشاغرة وذلك إعتباراً من تاريخ الجمعية الموافق 27 سبتمبر 2020، وحتى انتهاء الدورة في 13 يناير 2021.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، يوم الإثنين المُقبل، على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021 والربع المالي الاول من عام 31 مارس 2022 وتحديد اتعابه.

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وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، يوم الإثنين، مُقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 18 أكتوبر 2020، ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 17 أكتوبر 2023.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، يوم الأربعاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019، بقيمة 68 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

فيما تبدأ شركة أسمنت ينبع، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 157.5 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتعتمد عمومية شركة المراكز العربية، يوم الأربعاء المُقبل، ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 مارس ، بإجمالي مبلغ وقدره 665 مليون ريال، أي ما يُعادل 1.4 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 14%من رأسمال الشركة.

فيما تبدأ شركة أسمنت نجران، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 127.5 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 7.5% من قيمة السهم الاسمية.