شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأسماك (6050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 57.50، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.88% بما يعادل 3.00 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه مستوى المقاومة 57.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 65.00

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.60 ومستوى المقاومة 60.00.