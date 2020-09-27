شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق مستوى المقاومة المحوري 10.50، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.77، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 10.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.77 ومستوى المقاومة 10.58.