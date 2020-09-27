شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينخفض بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -0.08 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي وسط استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 13.39، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 15.46 إلى 10.04).

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 14.30 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة ثبات الدعم 13.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.39 ومستوى المقاومة 14.30.