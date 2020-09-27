شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يصل لأعلى مستوياته في خمس سنوات – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم تهامة للإعلان (4070) من مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق السهم عند أعلى مستوياته منذ شهر أغسطس لعام 2015، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 9.94% بما يعادل 5.00 نقطة ليغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 60.42، طيلة ثبات مستوى الدعم 44.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.10 ومستوى المقاومة 60.42.
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