4 أيام تخفيضات في معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية بـ«إكسبو الشارقة»

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن استعداده لاستضافة معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «حملة التسوق الكبرى 2020» في الفترة من الأول إلى الرابع من أكتوبر المقبل، ويقدم المعرض الذي يعتبر ثانية فعاليات المركز في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في إمارة الشارقة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية، باقة كبيرة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة بخصومات كبيرة وبأسعار تنافسية، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والإلكترونيات.



تنشيط قطاع التجزئة



وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن تنظيم هذا الحدث، يأتي في ظل ما حققه معرض «إكسبو للإلكترونيات» الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر من نجاح باستقطاب أكثر من 15000 زائر، والذي استأنف به المركز أنشطته وفعالياته تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لإعادة عمل المعارض والمؤتمرات التي تقام تحت مظلة وإشراف وإدارة المؤسسات والقطاعات الحكومية في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الإمارة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد الاتحادية منها والمحلية، منوهاً بأن تنظيم معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية يأتي في إطار سعي المركز إلى تنشيط وتعزيز حركة المبيعات بهدف دعم قطاع التجزئة ولا سيما بعد تأثره بجائحة كوفيد-19، من خلال تبني نهج شمولي من حيث استهداف العارضين والمستهلكين من خلال العرض والإقبال والشراء.

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إجراءات احترازية



وأكد المدفع أن الاستعدادات لاستضافة معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية، تتم وفق أعلى الاشتراطات والإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الموظفين والزوار والعارضين، والتي تشتمل على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم، داعياً الجمهور إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي سيتيحها، والخيارات الواسعة من السلع والمنتجات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية وبأسعار تنافسية.



منصة مثالية



وأشار جاكوب فارغيز، الشريك الاستراتيجي لمعرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «التخفيضات الكبرى 2020»، إلى أن هذا الحدث يعد منصة مثالية للشركات العارضة لتعزيز حضورها في أسواق المنطقة، وتنشيط حركة مبيعاتها لا سيما أن التقارير الأخيرة الصادرة عن العديد من الوكالات أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي قد شهد قفزة كبيرة في شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بشهر مارس، منوهاً بأن الشركات العارضة تتطلع خلال المعرض إلى تقديم عروض جذابة للزائرين والمستهلكين، ومنتجات ترضي أذواق مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.