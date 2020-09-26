شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع خدمات النقل والشحن بالبورصة بنسبة 15%.. يليه "السياحة" بـ7.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 15%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.4%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.9%، 4.4%، على التوالي، كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، وأخيراً ارتفاع محدود لقطاع المنسوجات والسلع المعمرة.

فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.44 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2000.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 2885.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12581.36 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.09% ليغلق عند مستوى 1013.18 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 200 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 616.7 مليار جنيه، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 314.9 مليار جنيه إلى 310.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191 مليار جنيه إلى 193.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.