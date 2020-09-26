شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شباب الأعمال يزور محافظة أسوان لدراسة الفرص الاستثمارية بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية ستنظم زيارة لأعضائها لمحافظة أسوان خلال شهر أكتوبر المقبل، للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ودراسة إقامة استثمارات بها، وذلك في إطار ما تم الاتفاق به مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال لقائه مع وفد الجمعية منتصف الأسبوع الماضي، بزيارة محافظات الصعيد والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، والترويج لها بين أعضاء الجمعية.

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وأشاد "الشنواني"، بنتائج الاجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب، والذي عرض جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار، ورغبته في التواصل المباشر مع أعضاء جمعية شباب الأعمال، للتعرف على مشاكلهم ومساندتهم في حلها، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع، هو أول لقاء لرئيس الهيئة مع منظمات البيزنس، وذلك بعدما عقد سلسلة اجتماع مع الشركات للتعرف على مشاكلها، كما أجرى جولات بالمناطق الاستثمارية بمحافظات الصعيد للتعرف على مشاكلها وتقديم خطط لتطويرها، ولذا طرح على أعضاء الجمعية بحث الفرص الاستثمارية بها.

وكان المستشار محمد عبد الوهاب، قد استعرض أهم الإجراءات المتخذة مؤخرا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ومحاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وأوضح أهم القرارات التي قامت بها الهيئة مؤخراً للتيسير على المستثمرين، والتي كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيا، والتي لاقت ترحيباً شديداً من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في الترويج لمصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.