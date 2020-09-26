شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز 5% ويغلق أعلى الحاجز النفسي 400 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الجمعة ليغلق مجددا أعلى الحاجز النفسي (400 دولار)، وذلك بعد ميعات مكثفة تعرض لها القطاع التكنولوجي الأمريكي، ومن بينه تسلا.



كان سهم "تسلا" قد واصل أداءه القوي وحقق مستويات قياسية متوالية أوائل الشهر الجاري بعد قرار مجلس إدارة الشركة بتقسيم السهم لجذب المزيد من المستثمرين لشرائه.

Advertisements



ومع ذلك، وقع السهم تحت وطأة الضغوط بعد توقعات سلبية من شركة السيارات الكهربائية بأنها لا تتوقع الوصول قريبا إلى مستوى الإنتاج الضخم للبطاريات.



لكن "تسلا" تجذب اهتمام المستثمرين بفعل تغريدات مديرها التنفيذي "إيلون ماسك" عن المضي قدما في إنتاج شاحنتها الكهربائية "سيمي" وأيضا الشاحنة الخفيفية "سايبرتراك".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 5% وأغلق جلسة الجمعة عند 407.3 دولار، وتقدر القيمة السوقية بحوالي 361.3 مليار دولار، وبلغ السهم أعلى سعر اليوم عند 408.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 391.3 دولار.