الاقتصاد

قفزة بواردات مصر من التبغ الهندى بقيمة 46 مليون دولار فى يونيو الماضى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بواردات مصر من التبغ الهندى بقيمة 46 مليون دولار فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من التبغ الهندي قفزة كبيرة خلال شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 48 مليونا و506 ألف دولار، مقابل 2 مليون و406 آلاف دولار في يونيو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 46 مليونا و100 ألف دولار.

ورصدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من التبغ كانت في صدارة الواردات المصرية من الهند، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 245 مليونا و644 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 254 مليونا و36 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و392 ألف دولار.

 

Advertisements

وسجل إجمالي الواردات المصرية من أكبر خمس دول تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيه الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات نحو 2 مليار و157 مليون دولار، مقابل 2 مليار و216 مليون دولار في يونيه عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 58 مليون و698 ألف دولار.

 

ورصدت البيانات أكبر 5 أسواق استيرادية لمصر، وكانت الصين في صدارة الترتيب وكانت الواردات المصرية منها بقيمة 853 مليون و874 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 947 مليون و400 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 93 مليون و525 ألف دولار، يليه الولايات المتحدة الأمريكية بواردات قيمتها 429 مليونا و769 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 346 مليونا و719 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 83 مليونا و50 ألف دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة بواردات مصر من التبغ الهندى بقيمة 46 مليون دولار فى يونيو الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا