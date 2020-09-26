شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بواردات مصر من التبغ الهندى بقيمة 46 مليون دولار فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من التبغ الهندي قفزة كبيرة خلال شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 48 مليونا و506 ألف دولار، مقابل 2 مليون و406 آلاف دولار في يونيو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 46 مليونا و100 ألف دولار. ورصدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من التبغ كانت في صدارة الواردات المصرية من الهند، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 245 مليونا و644 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 254 مليونا و36 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين و392 ألف دولار.

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وسجل إجمالي الواردات المصرية من أكبر خمس دول تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيه الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات نحو 2 مليار و157 مليون دولار، مقابل 2 مليار و216 مليون دولار في يونيه عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 58 مليون و698 ألف دولار.

ورصدت البيانات أكبر 5 أسواق استيرادية لمصر، وكانت الصين في صدارة الترتيب وكانت الواردات المصرية منها بقيمة 853 مليون و874 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 947 مليون و400 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 93 مليون و525 ألف دولار، يليه الولايات المتحدة الأمريكية بواردات قيمتها 429 مليونا و769 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 346 مليونا و719 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 83 مليونا و50 ألف دولار.