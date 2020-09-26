شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وذلك رغم قوة الدولار.



وسجل مؤشر ثقة المستهلكين في الملكة المتحدة مستوى -25 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل مستوى -27 نقطة.



وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا 35.2 مليار جنيه إسترليني دون توقعات بتسجيل اقتراض يصل إلى 40.6 مليار جنيه إسترليني.

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ومن جانبه، أكد رئيس بنك إنجلترا "أندرو بيلي" بأن التوصل إلى صفقة عادلة ومشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لإعادة صياغة علاقات ما بعد "بريكست" سيكون في صالح الأطراف كافة.



ويرى "بيلي" أن الاقتصاد البريطاني لن يواصل التعافي الذي بدأه في صيف هذا العام بنفس الوتيرة خلال الفترة القليلة القادمة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش عند 1.2744، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2806 في حين سج أقل سعر عند 1.2688.