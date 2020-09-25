شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعاود حشد الزخم الشرائي والضغط على السلع والمعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الريسية، حيث عاود الضغط على المعادن وجذب مشتري الملاذ الآمن.



يأتي ذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.1%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبات السلع الأمريكية المعمرة بقيمته الأساسية - عند استثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء – بنسبة 0.4% في أغسطس/آب دون توقعات بارتفاع نسبته 1%.

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واستعابت الأسواق تصريحات أعضاء الاحتياطي الاتحادي والتي تضاربت ما بين قلق مضاعف من تأثير كورونا على الاقتصاد الأمريكي إمكانية استمرار التعافي بمرور الوقت.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البنك المركزي "جيروم باول" أكد في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي بأن الأمر يعود للمشرعين حول ما إذا كانوا على استعداد لدعم الشركات المتضررة من كورونا أم لا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.7 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.