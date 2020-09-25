شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تعلن خطتها لتغطية بعض ديون الطلبة العاملين لديها في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" عن خطة من شأنها تحسين الأوضاع المالية لموظفيها في الولايات المتحدة من خلال سداد بعض الديون المستحقة عليهم ضمن براج قروض الطلبة.



وذكرت "جوجل" أنها ستسدد ما يصل إلى 2500 دولار عن كل موظف لديها كل عام لمساعدتهم على سداد ديونهم التعليمية بشكل أسرع.



وأوضحت "جوجل" أن هذه الخطوة من شأنها تحسين روف الموظفين ومساعدتهم على ادخار الأموال بطرق متنوعة وشراء منازل جديدة وتأسيس أسر أو الاستثمار.

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وسوف تتاح هذه الميزة فقط للموظفين بدوام كامل في "جوجل" بالولايات التحدة بداية من عام 2021.



وتنوي الشركة الأمريكية توسيع نطاق برنامجها المشار إليه سلفا إلى العديد من الموظفين لديها حول العالم وبدوام جزئي، وفق ما ذكر أحد مسؤولي "جوجل" "جون كاسي" في بيان رسمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.9% وأغلق جلسة الخميس عند 1428.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1443.7 دولار وأقل سعر عند 1409.7 دولار.