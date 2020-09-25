شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد جلسة متذبذبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس بعد جلسة متذبذبة تخللها هبوط بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة والمبيعات على قطاع التكنولوجيا، لكنها عاودت الصعود بعد أنباء عن مشروع قانون بشأن الحزمة الثانية لمواجهة كورونا.



وأوضحت وكالات أنباء بأن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي يعدون مشروع قانون بحزمة تمويل ثانية قيمتها 2.4 تريليون دولار، وهي أقل من الحزمة المقترحة في مايو/أيار الماضي والمقدرة بحوالي 3.4 تريليون دولار.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، قالت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد ارتفع في الأسبوع الماضي إلى 870 ألف طلب مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 845 ألف طلب من القراءة السابقة عند 866 ألف طلب.



ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي في مدينة "شيكاغو" "تشارلز إيفانز" بأن حالة الاقتصاد الأمريكي تبدو في وضع أسوأ مما يظهر في البيانات الاقتصادية، بينما أكد آخرون أن الافتصاد سيواصل تعافيه حتى نهاية العام.



وصرح المستشار الصحي في البيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن العمل يجري من أجل تطوير لقاح وفعال لكورونا متوقع إتاحته للأمريكيين بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1% أو ما يعادل 38 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.31 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 41.94 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42 دولارا وأقل سعر عند 41.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 26815 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27094 نقطة وأقل مستوى عند 26597 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 10672 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10799 نقطة وأقل مستوى عند 10520 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 3246 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3278 نقطة وأقل مستوى عند 3209 نقاط.