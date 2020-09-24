شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الانخفاض بشكل طفيف متأثراً ببيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس متخليا عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق، لكنه تعرض للضغوط بفعل صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد ارتفع في الأسبوع الماضي إلى 870 ألف طلب مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 845 ألف طلب من القراءة السابقة عند 866 ألف طلب.

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ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي في مدينة "شيكاغو" "تشارلز إيفانز" بأن حالة الاقتصاد الأمريكي تبدو في وضع أسوأ مما يظهر في البيانات الاقتصادية.



وكان المستشار الصحي في البيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" قد أكد بأن العمل يجري على قدم وساق من أجل تطوير لقاح وفعال متوقعا إتاحة لقاح للوقاية من فيروس كورونا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.5 نقطة وأقل مستوى عند 94.2 نقطة.