شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً للمتوسط المتحرك 50 وارتد هبوطاً من هناك، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات السلبية بقية اليوم، حيث تبدأ الأهداف المتوقعة عند 41.14 وتمتد إلى 40.00 ثم 39.46، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستويات 42.17 ثم 43.00 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط