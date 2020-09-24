شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من اختبار مستوى 39.80 الذي يشكّل مقاومة لحظية أمام السعر ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستويات 38.67 ثم 37.96 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 40.54.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط