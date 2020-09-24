شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يعاود الانخفاض – تحليل – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إي باي (EBAY) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.47% بما يعادل -0.24 نقطة ليستقر على سعر 50.68 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 53.64، ليستهدف مستوى الدعم 46.71.

Advertisements

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه