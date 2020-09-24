شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان الغذائية تبيع أراضي خام بقيمة 4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن بيع أراضي خام، غير مقام عليها إنشاءات، مملوكه للشركة إلى خالد عبدالعزيز عبدالله الغامدي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة الصفقة تبلغ 4.140 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة

وتستهدف الشركة من الصفقة، تغطية جزء من العجز برأس المال العامل، علماً بأن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 10.444 مليون ريال.

وتتوقع الشركة سداد جزء من الالتزامات المتداولة (تخفيض الالتزامات المتداولة) من خلال متحصلات الصفقة، علماً بأنه سينتج عن عملية البيع خسائر رأسمالية يظهر تأثيرها في الربع الثالث 2020م

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (ومن الأسباب جائحة كورونا). وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى وارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف التمويل.

وتراجعت المبيعات إلى 23.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 63.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.