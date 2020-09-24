شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت نجران تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم عن النصف الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، بجلسته المنعقد الثلاثاء الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 127.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 170 مليون سهم، بواقع 0.75 ريال للسهم، علماً بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 7.5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المُقبل، على أن يتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة التحول للربحية خلال الربع الثاني إلى تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع تحقيق صافي خسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وذلك رغم تأثر الأسواق خلال الربع الحالي بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 73 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.