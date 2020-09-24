شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسي باللون الأحمر– تحليل - 24-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيله لتداولات سلبية جديدة متأثرا باستقراره السلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من الضغوط السلبية على التداولات الحالية ولنلاحظ استقراره بذلك قرب مستوى 830.00. نتوقع بهبوط مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 وتقديمه للعزم السلبي الإضافي, تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 815.00 وبتجاوزه قد ينجذب مباشرة نحو 740.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 815.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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