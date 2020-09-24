شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتخطي هدفنا الأول المنتظر عند 0.7100 ليفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.6964.
وبالتالي، فإن الميل الهابط سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 0.7190.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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