شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 40.36، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 39.25 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 38.67 ثم 37.96 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 40.54. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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