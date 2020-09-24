شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول تجاوز الهدف – تحليل - 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1860.90 ويجري محاولات لكسره، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن المحطة السلبية التالية تصل إلى 1794.85.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن تماسك مستوى 1860.90 أمام المحاولات السلبية سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف زيارة مستوى 1901.80 مبدئياً قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1830.00 والمقاومة 1880.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط