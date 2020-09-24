شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% بما يعادل -46.63 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,400.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,596.92.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,140.16 ومستوى المقاومة 8,490.38.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
58
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
123
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عدد أسهم الشركات الثابتة
17
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
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