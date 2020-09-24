شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت العربية يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأسمنت العربية (3010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.64% بما يعادل -0.20 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 32.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 33.10.
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