الاقتصاد

السلام (ALSALAM) يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 28٫50 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين،لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 32 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 26 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.5 بينما مستوى المقاومة هو 29.0 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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