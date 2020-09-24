شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الأربعاء بلغ 114 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية دفعت السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 109 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ونتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 103 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 113 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107 بينما مستوى المقاومة هو 110 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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