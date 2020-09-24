شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 34٫30 فلس، في ظل تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 32 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.9 بينما مستوى المقاومة هو 34.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط