شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 24-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 52٫50 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.0 بينما مستوى المقاومة هو 53.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط