شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات الصحية تعتزم تقديم مذكرة لـ"الصناعة" لدعم المصانع الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتز شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، تقديم مذكرة لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وذلك لمساعدة المصانع الجديدة فى الحصول على حصة من المشروعات القومية، فى شأن توريد المستلزمات المختلفة لها.

وقال أيمن الفخرانى رئيس شعبة الأدوات الصحية لـ"الخليج 365"، أن وزيرة الصناعة تولى المصانع الجديد والناشئة اهتمام خاص، وساعدتنا فى التعامل مع ملف الاستيراد العشوائى بالأدوات الصحية، عقب تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة للوصول إلى تعديلات لمسميات بعض الواردات، والتى كانت باب للتهريب.

وأضاف الفخرانى، أن المصانع الجديدة تحتاج فرصة للدخول بمنتجاتها إلى المشروعات العملاقة التى تتم حاليا، وعدم اقتصار التوريد على المصانع القديمة، مشيرا إلى أهمية اتاحة الفرصة للمصانع الجديدة حتى تتمكن من الاستمرار.

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وبشأن التعديلات الجمركية الأخيرة، أوضح رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن تعديلات التعريفات الجمركية بشأن الواردات من مدخلات الإنتاج، عقب ربط تقديم تخفيضات جمركية أكبر، كلما ارتفعت نسبة المكون المحلى، من شأن هذه الخطوة أن تعمق الصناعة الوطنية، وتقلل الاعتماد على المنتج المستورد، وتشجع المصانع المحلية على توسيع قاعدة الاعتماد على المدخلات الإنتاجية المحلية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة سترفع نسب الخصم إلى 90 % عند استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج، كلما حدث زيادة فى الاعتماد على المكونات المحلية عند التصنيع، وهى خطوة على طريق دعم الإنتاج الوطني.

وأشار إلى أهمية التزام الجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى عقود الحكومة، ولابد من تنشيط عمل لجنة تفضيل المنتج الصناعى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعوة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.