شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بضغط من قوة العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذل بعد استقرار السلعة الزراعة في تعاملات بورصة شيكاغو أمس الثلاثاء.



وصرحت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان يوم الإثنين الماضي بأن المزارعين في البلاد انتهوا من حصاد 6% من الصويا في حين استكملوا حصاد 8% من الذرة.

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وأكدت الوزارة بيع الولايات المتحدة 266 ألف طن من الصويا للصين و264 ألف طن لجهات – لم تفصح عنها - كما أكدت استمرار مبيعاتها من الذرة للصين ودول أخرى.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 3.68 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 3.70 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.65 دولار.