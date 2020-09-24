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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نايكي" يقفز بأكثر من 8% بفعل توقعات إيجابية حول الإيرادات المالية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نايكي" خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل حاد وسط توقعات بتحقيق شركة الأحذية والأدوات الرياضية الأمريكية إيرادات قوية خلال العام المالي 2021.
وتعد "نايكي" من بين عدد قليل من الشركات الأمريكية والعالمية التي تكشف عن توقعات إيجابية قوية عن العام المالي القادم في ظل أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها السلبي على المبيعات.
كانت "نايكي" قد أعلنت تحقيق أرباح وإيرادات فصلية في الربع السنوي المالي الثالث بأفضل كثيرا من توقعات المحللين.
واتخذت الشركة عدة قرارات تجارية حاسمة من بينها تقليص حجم متاجر التجزئة والجملة والاعتماد على مواقع تجارة إلكترونية مثل "أمازون دوت كوم".
ورفع محللون لدى بنك "يو بي إس" توقعاتهم بشأن سعر سهم "نايكي" إلى 150 دولارا من تقديراتهم السابقة قرب مستوى 130 دولارا.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نايكي" بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.2% إلى 126.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 130.3 دولار وأقل سعر عند 125.2 دولار.
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