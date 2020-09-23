شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية سلبية بالإضافة إلى المخاوف من أزمة فيروس كورونا.



يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد كشف هذا الأسبوع عن خطة بعودة وتشديد قيود الإغلاق مرة أخرى على المواطنين في المملكة المتحدة سبب تفشي فيروس كورونا والأنباء بتعرض البلاد لموجة ثانية.



وتشمل الخطة فرض بعض القيود على المطاعم والحانات والملاهي الليلية وبعض التجمعات لاحتواء الفيروس، وربما يستمر العمل بالخطة لستة أشهر على الأقل.

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ومن ناحية أخرى، كسفت بيانات اقتصادية بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية البريطاني قد انخفض في قراءته الأولى عن سبتمبر/أيلول إلى 54.3 نقطة بما توافق مع التوقعات مقارنة بقراءة أغسطس/آب التي سجلت 55.2 نقطة.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 55.1 نقطة في الشهر الجاري من 58.8 نقطة في أغسطس/آب في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 57 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش عند 1.2727، وسجل أعلى سعر عند 1.2776 وأقل سعر عند 1.2677.