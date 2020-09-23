شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع مع الضغط على المعادن والسلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسبباً بعض الضغوط على السلع والمعادن، وذلك عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" وصدور بيانات اقتصادية.



ويسود عدم اليقين إزاء التحركات القادمة من الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما أن بعض البنوك المركزية الأخرى تبحث خطوات إضافية لدعم اقتصاداتها في مواجهة فيروس "كورونا".

Advertisements



كان رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" قد أكد أن الأمر يعود للكونجرس في تقديم الدعم اللازم للشركات المتضررة من الأزمة.



وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 54.6 نقطة في الشهر الجاري لكن القراءة أعلى من توقعات عند 54.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 53.5 نقطة في سبتمبر/أيلول من 53.1 نقطة في أغسطس/آب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.