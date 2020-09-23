شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لـ3 وزراء والمصرية للتعدين باستغلال المحاجر والملاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قانون 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنميه المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى إدارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى ادارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية قررر مجلس النواب القانون الاتى نصة: يرخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنميه المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى ادارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية على ان تكون فترة الاستغلال ثلاثين عاما وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقه بها أما المادة الثانيه. Advertisements تكون بالقواعد والاجراءات الوارده بالاتفاقيه المرفقه قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها. وجاءت المادة الثالثه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى.

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