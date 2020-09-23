أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء.. و0.24 ريال سعودى سعر الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 23-9-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 يورو بـ 4.39 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)1 يورو = 4.39 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.23 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.77 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.81 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.67 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.00 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.21 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.33 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

نزل اليورو لأقل مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بعدما تضافرت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مع مؤشرات أوروبية ضعيفة لتدعم صعود الدولار.

وكشف تقرير سابق أن نشاط الأعمال في فرنسا تباطأ لأقل مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر، وسجل قطاع الخدمات أداء أضعف من المتوقع في حين تكابد فرنسا لاحتواء زيادة جديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19.

وينتاب القلق المتعاملين في الجنيه الاسترليني واليورو من أن تخفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق تجارة حرة ما قد يسبب المزيد من التوترات الاقتصادية.

وكتب محللون في كومرتس بنك في مذكرة صباح اليوم "في الوقت الحالي يهيمن على السوق من جديد القلق حيال موجة ثانية من الإصابات، في أوروبا خاصة، وهذا يعني عودة الطلب على الدولار مجددا".

ومن المرجح أن تستمر مكاسب الدولار في الوقت الحالي فيما تهتز المعنويات في أوروبا بسبب فيروس كورونا ولكن الضبابية حيال انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام الجاري تعني أن الدولار معرض لمزيد من التقلبات.