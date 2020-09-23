شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..وتعطل "السعودية" بمناسبة اليوم الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.93% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2285.46 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، نسبة 0.56% رابحاً 8.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.91 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% خاسراً 7.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4490.233 نقطة، إلا أن رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.720 مليار درهم، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% خاسراً 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3621.660 نقطة، بعد ارتفاعه جلستين متتاليتين، وسيطر اللون الأحمر على بورصة قطر، وفقد المؤشر العام 54.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9787.27 نقطة، وتعطلت بورصة السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.93% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2285.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.5 مليون سهم محققة ما قيمته 291.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4885 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.60%، 0.49%، على التوالي.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 12.62%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.58%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.85%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 3.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.8 مليون ورقة بقيمة 63.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 4.85%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% رابحاً 8.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.91 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 945.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 28.96% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.66%، عقارات السيف بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%، فيما تراجع سهمي البحرين للسينما، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.61%، 1.27%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% رابحاً 46.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5624.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1% رابحاً 61.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6240.58 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 15.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4400.01 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحاً 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4449.21 نقطة.

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وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 449.3 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.3 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.42%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.25%، ثم البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاعي العقار والصناعة بنسبة 0.58%، 0.57%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاعي المنافع والنفط والغاز بنسبة 0.30%، 0.06%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%.

وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15%، يليه سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريال العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.64% يليه سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.55%، ثم سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بنسبة 5.33%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% خاسراً 7.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4490.233 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.720 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 101.4 مليون سهم، بقيمة 331.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 2212 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الخدمات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.71%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.33%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 12.61%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 5.76%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.85%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 5%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.08%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 70.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.37%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.14% خاسراً 5.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3621.660 نقطة، بعد ارتفاعه جلستين متتاليتين، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 195 صفقة لعدد 29 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.50%، ثم سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 1.43%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 4.26%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 3.76%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "سندات بنك الأهلي دائمة غ.م19" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 735 مليون ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% خاسراً 54.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9787.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 359 مليون سهم بقيمة 720.8 مليون ريال عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.12%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، 0.47%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 1.53%، 0.24%، على التوالي.