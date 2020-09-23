شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعمق خسائره متأثرا بقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما جعل السلع الصناعية أغلى من أن يمكن شراؤها بواسطة العملات الأخرى.



وانخفضت عقود النحاس لأجل ثاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 1.1% إلى 6702.5 دولار للطنن في حين انخفض المعدن في تعاملات بورصة شنغهاي بنسبة 0.6% إلى 51430 يوان (7471.8 دولار) للطن.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 94.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.9 نقطة.



في سياق آخر، يخشى محللون من تضرر الطلب العالمي على السلع والمعادن في ظل احتمالات وجود موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" تضرب عدة دول في أوروبا خاصة المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 2.99 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.07 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.99 دولار.