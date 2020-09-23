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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل التعافي بفضل بيانات قوية عن القطاع الصناعي فى ألمانيا وأوروبا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي ، من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا وأوروبا خلال أيلول/سبتمبر ،والتي طغي تأثيرها على مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.6% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 355.87 نقطة.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.
تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ،ضمن عمليات التعافي بعد خسائر حادة على مدار ثلاث جلسات.
أظهرت بيانات أولية ، نمو قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا بمستوي 56.6 نقطة فى أيلول/سبتمبر ،بأفضل وتيرة نمو فى عامين ، لتتجاوز توقعات الخبراء مستوي 52.0 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 52.1 نقطة فى آب/أغسطس.
وفى أوروبا نما قطاع الصناعات بمستوي 53.7 نقطة فى أيلول/سبتمبر ، بأفضل وتيرة منذ عام 2018 ،لتتجاوز توقعات الخبراء مستوي 51.5 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 51.7 نقطة فى آب/أغسطس.
عززت تلك البيانات آمال تعافي اقتصاد منطقة اليورو سريعا من أزمة فيروس كورونا ، والتي أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي.
فى المقابل ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، أعادت الحكومة فى جميع أنحاء أوروبا فرض قيود جزئية للحد من انتشار المرض.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.05% ، فى أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفس ، وبعد توقف عمليات البيع المفتوحة.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.8% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.7% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.
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