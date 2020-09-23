شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 6 أسابيع قبيل استكمال شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بعد التخلي عن التداول أعلى الحاجز النفسي عند 1,900$ ،مسجلة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بفعل الصعود القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وذلك قبيل استكمال شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% إلى 1,873.13$ الأدنى منذ 12 آب/أغسطس ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,899.84$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,905.33$.

على صعيد تعاملات الأمس ، انخفض معدن الذهب بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 94.25 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود بفضل بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى استمرار عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وفرض بعض الحكومات العالمية قيودا جديدة لمنع تفشي المرض.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يستكمل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" شهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالأمس إن الطريق أمام الاقتصاد الأمريكي للتعافي لا يزال غير مؤكد ،وأن البنك المركزي سيبذل المزيد من الجهود إذا لزم الأمر.

وفى نفس الإطار وبشكل منفصل ،قال رئيس الاحتياطي الاتحادي فى شيكاغو "تشارلز إيفانز" إن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الركود إذا فشل الكونغرس الأمريكي فى تمرير حزمة مالية جديدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.59 طن متري ،فى أول انخفاض فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، لينزل الإجمالي إلى 1,278.23 طن متري ،متخليا عن إجمالي 1,278.82 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ شباط/فبراير 2013.