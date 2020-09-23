شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9192 واختراقه ليستقر فوقه، مما يؤكد امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، في طريقه لزيارة مستوى 0.9305 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 0.9192 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مناطق 0.9080.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد