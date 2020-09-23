شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 23-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بعد أن شكّل مستوى 42.17 حاجز مقاومة قوي أمام محاولات السعر الإيجابية الأخيرة، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 41.14، والذي يمثل كسره مفتاح التوجه نحو مستويات 40.00 ثم 39.46 كمحطات سلبية تالية.
الثبات دون 42.17 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مستويات قد تصل إلى 43.84 قبل أي محاولة سلبية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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