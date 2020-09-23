شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم .. والكندوز يبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23 – 9 – 2020 استقرارا وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، مع زيادة المعروض من اللحوم البلدية في منافذ التوزيع الحكومية ، الى جانب اللحوم المستوردة ، وسجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها،و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو. ، و الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو.

وأكد طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، فى تصريحات سابقة ، أن مشروع البتلو الذى تنفذه الدولة يحافظ على الثروة الحيوانية، ويعمل على توفير اللحوم الحمراء ، موضحا أنه تم تمويل المشروع بـ 2 مليار و624 مليون جنيه .