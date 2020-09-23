"حاويات الاسكندية " تستعد لاستقبال 6 سفن بضائع خلال 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة الاسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لاستقبال 6 سفن بضائع متنوعة ، خلال 48 ساعة المقبلة فى محطتى الاسكندرية والدخيلة . وبلغ حجم تداول الحاويات خلال شهر أغسطس الماضى 67733 حاوية من خلال 67 سفينة ، مقارنة بتداول 69111 حاوية من خلال 69 سفينة فى شهر يوليو الماضى ، وبحسب بيان صادر عن الشركة أنه تم تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه ،وأرجعت الشركة انخفاض حجم التدوال بسبب تراجع إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن ، بسبب جائحة كورونا .

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